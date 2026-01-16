Dos detenidos en Benavente tras arrojar a una mujer por la ventana desde un tercer piso

Un nuevo y conturbador hecho ha conmocionado a Benavente en la tarde de este jueves. Varias personas han sido detenidas tras un incidente que ha terminado con una mujer herida tras ser arrojada desde la ventana de un tercer piso. Según ha informado el Ayuntamiento benaventano, sobre las 16:40 horas, la Policía Local recibió un aviso a través del servicio de emergencias 112 en el que se alertaba de que una persona habría sido arrojada por la ventana desde un tercer piso en el barrio de San Isidro.

De inmediato, se desplazaron al lugar indicado dos patrullas de la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil, encontrando a la supuesta víctima, una mujer, en una calle adyacente, con heridas superficiales visibles y en evidente estado de nerviosismo. La mujer fue asistida por los agentes hasta la llegada de los servicios sanitarios. Según ha podido saber Zamora24horas, se trataría de un incidente relacionado con el consumo de estupefacientes.

Tras su traslado en ambulancia a un centro sanitario, las patrullas regresaron al inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, identificando a varias personas relacionadas con lo sucedido. Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones contradictorias recabadas, los dos implicados fueron detenidos quedando la investigación abierta para determinar la posible concurrencia de varios delitos.