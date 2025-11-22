La DGT insta a consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos ante la previsión de nevadas en Castilla y León
En Castilla y León, las nevadas afectarán especialmente a las zonas del norte y este de la Comunidad
La llegada de una masa de aire ártico a la Península desde el miércoles ha provocado un acusado descenso de las temperaturas y la previsión de nevadas intensas que afectarán significativamente a la circulación en el tercio norte y oriental del país, con especial incidencia en Castilla y León.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta, instando a los conductores a consultar las previsiones meteorológicas y el estado de las vías antes de emprender cualquier viaje.
En Castilla y León, las nevadas afectarán especialmente a las zonas del norte y este de la Comunidad, incluyendo carreteras de alta capacidad. La DGT ha destacado varias vías en las que se esperan complicaciones y que conectan la región con comunidades vecinas:
Carretera
Provincias de Castilla y León Afectadas
Conexión Clave
AP-66
León
Asturias
N-630
León
Asturias
N-621
León
Cantabria
AP-1
Burgos
Irún/País Vasco
La DGT recuerda que la nieve puede afectar no solo a vías comarcales, sino también a autopistas y autovías. Por ello, se implementarán medidas para garantizar la fluidez y seguridad vial, incluyendo:
- Restricciones a la circulación de vehículos pesados.
- Restricciones a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas.
- Limitación de velocidad y prohibición de adelantamientos.
- Posibilidad de cortes totales preventivos.
Consejos para Circular:
- Llevar equipamiento adecuado: Es obligatorio disponer de neumáticos de invierno o cadenas si se va a circular por las zonas afectadas.
- Facilitar el paso a quitanieves: Es crucial dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.
- Información en tiempo real: La DGT ofrece información actualizada en su web (www.dgt.es), el teléfono 011, y en sus cuentas de X (@DGTes y @informacionDGT).
