La DGT insta a consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos ante la previsión de nevadas en Castilla y León

Nieve en las Sierras de Béjar y Francia

La llegada de una masa de aire ártico a la Península desde el miércoles ha provocado un acusado descenso de las temperaturas y la previsión de nevadas intensas que afectarán significativamente a la circulación en el tercio norte y oriental del país, con especial incidencia en Castilla y León.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta, instando a los conductores a consultar las previsiones meteorológicas y el estado de las vías antes de emprender cualquier viaje.

En Castilla y León, las nevadas afectarán especialmente a las zonas del norte y este de la Comunidad, incluyendo carreteras de alta capacidad. La DGT ha destacado varias vías en las que se esperan complicaciones y que conectan la región con comunidades vecinas:

Carretera

Provincias de Castilla y León Afectadas

Conexión Clave

AP-66

León

Asturias

N-630

León

Asturias

N-621

León

Cantabria

AP-1

Burgos

Irún/País Vasco

La DGT recuerda que la nieve puede afectar no solo a vías comarcales, sino también a autopistas y autovías. Por ello, se implementarán medidas para garantizar la fluidez y seguridad vial, incluyendo:

Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

Restricciones a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas.

Limitación de velocidad y prohibición de adelantamientos.

Posibilidad de cortes totales preventivos.

Consejos para Circular:

Llevar equipamiento adecuado: Es obligatorio disponer de neumáticos de invierno o cadenas si se va a circular por las zonas afectadas. Facilitar el paso a quitanieves: Es crucial dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Información en tiempo real: La DGT ofrece información actualizada en su web (www.dgt.es), el teléfono 011, y en sus cuentas de X (@DGTes y @informacionDGT).