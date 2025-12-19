La DGT prevé más de 2,4 millones de desplazamientos en las carreteras de Castilla y León durante el dispositivo especial de Navidad

Archivo - Atasco en la autovía A-3, a 1 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La DGT prevé, desde el pasado jueves 31 de agosto y hasta el próximo domingo 3 de septiembre, más de 1,15 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunidad de M - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado un operativo especial para afrontar el notable incremento de la movilidad que se producirá durante las próximas festividades. Según las previsiones oficiales, las carreteras de Castilla y León registrarán más de 2.464.000 desplazamientos entre este viernes, 19 de diciembre, y el martes 6 de enero de 2026. Este dispositivo, que se desarrollará de forma escalonada, busca garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en una de las épocas del año con mayor concentración de viajes por carretera.

La operación se divide en tres fases claramente diferenciadas para cubrir los principales periodos de celebración. La primera de ellas, correspondiente a la Navidad, arranca este mismo viernes y se prolongará hasta el 25 de diciembre. Durante estos primeros días, el Ministerio del Interior estima que se producirán más de 900.000 desplazamientos en la comunidad autónoma. Esta cifra representa el 11 por ciento del total nacional para este periodo inicial, en el que se esperan 22,4 millones de viajes en todo el país.

La segunda etapa del dispositivo estará marcada por las celebraciones de Fin de Año y se desarrollará entre el viernes 26 de diciembre y el jueves 1 de enero. Finalmente, la tercera fase se centrará en la festividad de los Reyes Magos, abarcando desde el viernes 2 hasta el martes 6 de enero, momento en el que se dará por concluido el operativo especial. El objetivo prioritario de la DGT durante todas estas jornadas será reforzar la regulación, vigilancia y control de la red viaria para minimizar los riesgos derivados del aumento de la intensidad circulatoria.

Gran parte de estos trayectos, tanto de corto como de largo recorrido, se concentrarán en los fines de semana y días festivos. Los destinos principales incluyen segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno y áreas de gran afluencia turística. Asimismo, se prevé una circulación intensa en los accesos a los grandes centros comerciales y núcleos urbanos. Para facilitar la planificación de los conductores, la DGT ha habilitado en su página web un documento detallado que incluye las horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, normas de seguridad vial y medidas específicas de ordenación del tráfico adaptadas a cada comunidad autónoma.