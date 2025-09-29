Diecisiete voluntarios de Castilla y León se unen a misiones de cooperación internacional en países vulnerables

Kits energéticos, agua limpia o apadrinamientos, entre los regalos solidarios que proponen las ONG para estas navidades

Un total de 17 ciudadanos de Castilla y León participarán como voluntarios en proyectos de cooperación en países empobrecidos, dentro de la convocatoria de 2025 del programa de voluntariado internacional impulsado por la Junta de Castilla y León. La iniciativa busca reforzar proyectos esenciales en salud, alimentación, agua potable y la participación efectiva de las mujeres, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de involucrarse de manera directa en contextos de vulnerabilidad.

La Consejería de la Presidencia ha facilitado este encuentro entre personas comprometidas con la solidaridad y organizaciones no gubernamentales (ONG) que requieren refuerzos humanos en terreno. El programa se enmarca en el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2023-2026.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que el voluntariado "desempeña un papel esencial, ya que complementa y refuerza el trabajo que llevan a cabo los cooperantes profesionales en terreno".

Voluntariado por modalidades y destinos

La edición de 2025 contempla cuatro modalidades de participación, con destinos en varios países de América y África:

Formación Práctica (8 personas): ocho seleccionados viajarán a Guatemala con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. Su trabajo combinará sesiones teóricas con colaboración directa en proyectos ejecutados por socios locales.

Empleados Públicos (5 participantes): cinco funcionarios cooperarán en Bolivia, El Salvador y Guatemala con ONGs como Tierra Sin Males, Fundación Fabre, Amycos y Rekko Ibérica. Sus acciones se centrarán en promover derechos básicos como el acceso a la alimentación y el agua, y reforzar el papel de las mujeres en el ámbito rural.

Corta Estancia (3 personas): tres voluntarios se sumarán a proyectos en Bolivia y El Salvador (con Asamblea de Cooperación por la Paz, Amycos y Tierra Sin Males). Su labor se enfocará en la protección de defensores de derechos humanos y en garantizar el derecho a la alimentación y al agua.

Larga Duración (1 voluntaria): una persona colaborará con la ONG AIDA en Guinea Bissau en un proyecto centrado en el derecho a la salud, con especial atención a la infancia con diversidad funcional.

La Junta subraya que esta experiencia permitirá a los voluntarios ampliar su perspectiva sobre la realidad de otros países, fomentando una actitud activa y responsable en la lucha global contra la pobreza.