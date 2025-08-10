Dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre desaparecido en Zamora que viajaba en moto

La Guardia Civil del puesto de Benavente ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda, según indica el medio Zamora24horas, para dar con el paradero de un hombre de 55 años que fue visto por última vez este sábado.

En la denuncia interpuesta por familiares, se indica que el desaparecido, de nombre Gregorio, viajaba con una moto, modelo BMW R-850, con matrícula 6690DMW, de color gris. Él iba equipado con un traje negro y naranja rotulado con el nombre de Goyo.

Los familiares han indicado que el hombre estaba realizando una ruta en moto cuando se le perdió la pista en la N-631.

El dispositivo de búsqueda está bajo el mando del capitán jefe de la Compañía de Benavente, y participan varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana, SEPRONA, OMAP, OMAC, y la Agrupación de Tráfico. Además, colaboran numerosos moteros del grupo con el que viajaba. La Policía Municipal y la Policía Nacional han sido alertadas para permanecer atentas en sus demarcaciones territoriales.