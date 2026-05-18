La edad media de los solicitantes de grado de discapacidad en Castilla y León es de 61 años

Castilla y León se ha situado como una de las regiones donde los solicitantes de cualquier discapacidad más tardan en realizarlo, con los 61 años de media y siendo superada únicamente por Asturias, Galicia y las Islas Baleares.

Los datos que ha recogido ICAL, muestran que el grupo más numeroso es el situado entre los 35 y 64 años, siendo estos el 41,6 por ciento. Después encontraríamos los que tienen entre 65 y 79 años abarcando el 29,2 por ciento y los que superan los 80 años con un 18,3 por ciento. En cuanto al número de jóvenes, representan un 5,7 por ciento los situados entre los 19 y 34 años, mientras que los menores de 19 años están en el 5 por ciento.

En Castilla y León, las causas más frecuentes han sido problemas físicos con 3.292 casos, problemas de salud mental con 1.672 casos, enfermedades sensoriales con 857 casos y otras causas diversas con 899 casos. El informe también ha indicado que ha habido un aumento en los relacionados con la salud mental, además de exponer que los hombres solicitan la misma en el 52,8 por ciento de las ocasiones mientras que las mujeres en el porcentaje restante.

Por último, se ha destacado que los solicitantes son en su mayoría españoles, con un porcentaje del 96,2 por ciento, siendo unos números que sitúan la región entre los más altos del país. En total, además, se han resuelto 6.720 solicitudes.