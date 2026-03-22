La Educación en Castilla y León es la tercera con mayor crecimiento de gasto público en 2024

El gasto público destinado a la Educación en Castilla y León alcanzó durante el ejercicio 2024 la cifra récord de 3.015,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,2 por ciento en comparación con los 2.813 millones registrados el año anterior.

Según los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación publicados por el Ministerio de Educación y recogidos por la Agencia Ical, este repunte sitúa a la comunidad autónoma como la tercera de toda España con mayor crecimiento presupuestario en esta materia, empatada con Aragón y solo por detrás de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Esta subida en el territorio castellano y leonés supera ampliamente la media nacional, que se fijó en un 4,8 por ciento hasta alcanzar un global de 71.348 millones de euros.

La trayectoria inversora de la comunidad muestra una tendencia ascendente ininterrumpida desde el año 2014, con un crecimiento de mil millones de euros en la última década. Si al inicio del siglo las cifras se movían en el entorno de los 1.500 millones, el desembolso se ha disparado especialmente desde la crisis sanitaria, pasando de los 2.251 millones invertidos en 2019 a superar la barrera de los tres mil millones en el último balance oficial. En la actualidad, la inversión ejecutada en Castilla y León representa el 4,2 por ciento de todo el gasto educativo del país, consolidando un esfuerzo presupuestario que contrasta con los leves incrementos registrados en otras regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura.

En cuanto a la distribución del presupuesto por etapas académicas en la región, la Educación Secundaria y la Formación Profesional acaparan el mayor volumen de recursos con un 32,5 por ciento del total, seguidas muy de cerca por la Educación Infantil y Primaria, que reciben el 28,3 por ciento de los fondos. Por su parte, la enseñanza universitaria representa el 23,8 por ciento del gasto público, mientras que las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio suponen el 5,6 por ciento. A nivel nacional, la estructura del gasto evidencia que el capítulo de personal es el más cuantioso, absorbiendo el 68,6 por ciento de la inversión total, frente al 8,1 por ciento destinado a bienes y servicios y el 6,5 por ciento correspondiente a inversiones reales.

Un aspecto destacado del último informe es el incremento de la financiación destinada a conciertos y subvenciones para la enseñanza privada, que en 2024 ascendió a 441,9 millones de euros en la comunidad. Esta cifra supone un aumento del 12,3 por ciento respecto al año previo, impulsado en gran medida por la implantación progresiva de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil de cero a tres años, cuya última fase se completó en el curso actual. Con estos datos, la financiación de la escuela concertada representa el 14,6 por ciento del gasto educativo de la Junta de Castilla y León, una proporción que se sitúa casi tres puntos por encima de la media del conjunto de España, donde el peso de la concertada se queda en el 11,7 por ciento del presupuesto total.