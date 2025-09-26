Encuentran muerto al piloto de una avioneta siniestrada en la Sierra de Guadarrama

Muere el piloto de una aeronave en un accidente en la vertiente segoviana de Peñalara

Un piloto ha fallecido en un accidente aéreo ocurrido en la montaña de Peñalara, el pico más alto de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente correspondiente a la provincia de Segovia. El único ocupante de la aeronave ha muerto en el siniestro.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid informaron que el primer aviso se recibió a las 18:39 horas. Dada la proximidad de la zona al límite autonómico, tanto el 112 de Madrid como el 112 de Castilla y León recibieron las llamadas de alerta.

Tras casi una hora de búsqueda en la difícil orografía, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid consiguió localizar la avioneta siniestrada, confirmando el fallecimiento del piloto.

El cuerpo del fallecido fue evacuado mediante un helicóptero por los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil. Primero fue trasladado al helipuerto de Manzanares El Real y, posteriormente, se procedió a su traslado al Anatómico Forense de Segovia para la autopsia. Las autoridades han iniciado la investigación para determinar las causas exactas del accidente.