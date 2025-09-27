Encuentran con vida a la mujer de 82 años que desapareció a primera hora de la madrugada

Encuentran con vida a la mujer de 82 años desaparecida de su residencia, en Carbajales de Alba (Zamora)

La mujer de 82 años que desapareció la pasada madrugada de la residencia ‘Virgen de Árboles’, en Carbajales de Alba (Zamora), fue encontrada con vida por una patrulla de la Guardia Civil, tendida en una cuneta, en el punto kilométrico 12.000 de la carretera ZA-P-2439, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

Los agentes avisaron a los servicios sanitarios para que le hicieran un reconocimiento médico y todavía no ha trascendido su estado de salud. La mujer fue trasladada al Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana.

De esta forma, se desmontó el dispositivo de búsqueda puesto en marcha para localizar a la mujer, formado por varias unidades de Seguridad Ciudadana y el Equipo Pegaso, además de encontrarse en prealerta la Usecic y el Servicio Cinológico, el helicóptero de la Guardia Civil.