Entregados 180 carnés profesionales a operadores industriales de calderas, instaladores, de productos petrolíferos, agua e instalaciones térmicas en edificios

Un total de 180 personas han logrado su acreditación profesional en la última convocatoria de exámenes para la certificación en seguridad industrial de Castilla y León, celebrada el pasado mes de mayo. Esta cifra representa una alta tasa de éxito del 73% de los 248 aspirantes, lo que demuestra la preparación de los profesionales en la comunidad.

Los carnés y certificaciones profesionales obtenidos abarcan una amplia gama de sectores con alta demanda, como el de operador industrial de calderas, instalador de gas, productos petrolíferos, agua e instalaciones térmicas en edificios. Estas acreditaciones son un paso crucial para la seguridad, ya que garantizan que los profesionales tienen los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.

La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, a través de sus Servicios Territoriales, es la encargada de organizar estas pruebas. Su objetivo es doble: capacitar a los trabajadores y velar por la seguridad de la población ante posibles accidentes derivados de una mala ejecución o un uso inadecuado de las instalaciones.

La obtención de estas cualificaciones no solo beneficia a los profesionales, mejorando sus oportunidades laborales, sino que también contribuye a fortalecer el tejido económico de Castilla y León. Al acreditar las competencias de los trabajadores, se facilita el ejercicio de actividades reguladas y se asegura la calidad y seguridad en sectores industriales clave, lo que se traduce en un mercado más competitivo y fiable para los consumidores.