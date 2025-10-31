Estafa con la venta de seguros de vehículos en Zamora: unas 500 personas estafadas y tres detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, a estafar a personas interesadas en la realización de pólizas de seguros para vehículos. Para ello, utilizaban una red social para ofrecer seguros y captar víctimas y, una vez recibían el pago, daban de alta los contratos online mediante las plataformas de las aseguradoras, aportando datos falsos.

Han sido detenidas cuatro personas, tres de ellas en Zamora y una en León, como presuntos autores de estafas a unas 500 víctimas, causando un perjuicio económico de unos 500.000 euros.

Utilizaban un perfil falso en redes para captar clientes

La investigación se inició tras la denuncia de una compañía aseguradora que informó de cientos de pólizas solicitadas de forma fraudulenta.

Los agentes comprobaron que los estafadores publicitaban sus servicios en un perfil de una red social, simulando ser una compañía aseguradora real. Para dar mayor credibilidad, incluían un teléfono de contacto y un horario de oficina.

Las víctimas eran principalmente personas dedicadas a la compra-venta de vehículos o que cambiaban de coche con frecuencia, y necesitaban seguros temporales. En muchos casos, no detectaban el fraude al no necesitar usar la póliza, pero otros fueron sancionados tras ser identificados en controles policiales por carecer de seguro.

El grupo contaba con una estructura piramidal, encabezada por un cabecilla que controlaba toda la actividad delictiva. En niveles inferiores estaban las “mulas”, que prestaban su identidad para abrir cuentas bancarias donde se recibían los fondos mediante aplicaciones de pago instantáneo.

Altas online con datos falsos y devolución de recibos

El principal investigado gestionaba las altas de los contratos online, usando la matrícula real del vehículo pero datos personales falsos o usurpados, con el fin de dificultar su identificación.

Las aseguradoras, al detectar que las cuentas bancarias eran falsas, devolvían los recibos y cancelaban las pólizas, dejando así sin cobertura a los clientes.

Con este modus operandi, habrían estafado a unas 500 personas y causado un perjuicio económico de cerca de medio millón de euros.

Finalmente, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas el cabecilla del grupo, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de pertenencia a grupo criminal, estafa, intrusismo profesional, usurpación del estado civil y falsedad documental.