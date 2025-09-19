Una estudiante de la Universidad de León muere atropellada en Nápoles

Una joven de 20 años, estudiante del Grado en Turismo en la Universidad de León (ULE), ha fallecido trágicamente en la ciudad italiana de Nápoles, donde se encontraba disfrutando de una beca del programa Erasmus+. El fatal suceso ocurrió en la madrugada del viernes, cuando la joven, natural de Ponferrada, fue víctima de un atropello en el centro de la ciudad.

El Consulado español en Nápoles fue el encargado de comunicar el fallecimiento a la Universidad de León, que de inmediato se puso en contacto con la familia para ofrecerle apoyo y colaboración.

La ULE ha manifestado su profundo dolor y conmoción por la pérdida, trasladando su más sentido pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

En un comunicado, la institución académica expresó su luto y describió a la estudiante como "una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad". La universidad afirmó que su pérdida deja "un vacío imposible de llenar" y aseguró que su recuerdo "vivirá siempre con cariño y respeto".