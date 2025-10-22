Exigen la revisión anual de protocolos contra el acoso escolar y coordinadores de bienestar con menos carga lectiva

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha lanzado un llamamiento urgente a todas las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, para que refuercen sus políticas de prevención y actuación frente al acoso escolar. La principal demanda es la revisión anual de los protocolos de prevención y un refuerzo real de la figura del Coordinador de Bienestar en los centros.

La presidenta de CEAPA, María Sánchez Martín, reclamó en un comunicado que el acoso sea tratado como lo que es: "violencia". Para ello, la confederación pide que los Coordinadores de Bienestar reciban formación específica en acoso escolar y, crucialmente, una amplia reducción de su carga lectiva para evitar que se conviertan en una "figura simbólica".

La petición surge en un contexto de profunda preocupación, con la presidenta de CEAPA aludiendo directamente al trágico caso de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso. Sánchez Martín afirmó que existe una "obligación moral y social" de actuar para evitar que tragedias así vuelvan a suceder.

Críticas a la aplicación de los protocolos

CEAPA critica duramente la aplicación de los protocolos actuales, lamentando que en ocasiones "se duda del testimonio de la víctima, se le pide que aguante o se le cambia de aula mientras el agresor continúa su vida escolar sin consecuencias reales". Este enfoque, insiste, "revictimiza y transmite un mensaje demoledor: que el problema es quien sufre, no quien agrede".

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que establece mecanismos de prevención, se "queda en papel mojado" si se aplica "sin medios, sin formación y sin seguimiento", asegura la confederación.

Recursos y compromiso

Entre las exigencias de la CEAPA se encuentran la dotación de recursos humanos especializados y formación obligatoria para todo el personal, tanto docente como no docente.

Además, la confederación exige que la educación emocional y en valores se incorpore como eje curricular desde la primera infancia y aboga por una atención psicológica gratuita tanto para las víctimas como para quienes ejercen la violencia. "El silencio de quienes saben y callan, de quienes sospechan y no actúan mata. La indiferencia institucional mata," sentenció Sánchez Martín, pidiendo que el compromiso frente al acoso sea una "prioridad real, no una declaración de intenciones".