Explosiones y llamas: un incendio destruye una casa de dos plantas en León

Una vivienda de dos plantas resultó afectada por un incendio la tarde-noche de este sábado en Valdería de Torío (León), tras originarse el fuego en la cochera, donde se encontraban un vehículo, una empacadora, una estufa de leña y un sistema de calefacción a gasoil con depósito, según informaron los Bomberos de León.

El aviso llegó al centro coordinador de emergencias alrededor de las 20:00 horas, movilizando una dotación del parque municipal de León. Al llegar, los bomberos encontraron la vivienda envuelta en llamas, con gran carga térmica y explosiones en el interior.

Durante la intervención, el forjado del primer piso se derrumbó, pero no se registraron daños personales. En las labores de extinción participaron dos vehículos autobombas, un vehículo escalera y nueve efectivos, quienes lograron controlar las llamas y asegurar la zona.