Fallece a los 86 años la cantante y actriz Encarnita Polo en Ávila, donde vivió sus últimos años "rodeada de cariño"

La cantante y actriz española Encarnita Polo ha fallecido este viernes a los 86 años en Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, "rodeada de cariño".

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado su hija "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press, donde ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

En este mismo escrito, su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".