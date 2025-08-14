Fallece el alcalde de Chamartín mientras montaba en bicicleta por un posible golpe de calor

Ángel Jiménez, alcalde de la localidad abulense de Chamartín y también diputado de ‘Por Ávila’ ha fallecido este jueves a los 66 años al sufrir un desvanecimiento mientras montaba en bicicleta en las inmediaciones del puerto de El Pico, tal y como informa la agencia Europa Press.

Los hechos se produjeron cuando el alcalde circulaba por la N-502 dentro del término municipal de San Martín del Pimpollar sobre las 12:52 horas. La persona que alertó del incidente a los servicios de emergencias y que acompañaba junto a otro grupo de aficionados al regidor, apuntaba a un posible golpe de calor como causa del desmayo.

Hasta allí se han desplazado sanitarios del Centro de Salud de Navaredonda de Gredos, un soporte vital y una unidad medicalizada, que, pese a los intentos por reanimarle, ha fallecido finalmente.