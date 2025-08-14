Fallece el alcalde de Chamartín mientras montaba en bicicleta por un posible golpe de calor

Ángel Jiménez, alcalde de la localidad abulense de Chamartín
Ángel Jiménez, alcalde de la localidad abulense de Chamartín y también diputado de ‘Por Ávila’ ha fallecido este jueves a los 66 años al sufrir un desvanecimiento mientras montaba en bicicleta en las inmediaciones del puerto de El Pico, tal y como informa la agencia Europa Press.

Los hechos se produjeron cuando el alcalde circulaba por la N-502 dentro del término municipal de San Martín del Pimpollar sobre las 12:52 horas. La persona que alertó del incidente a los servicios de emergencias y que acompañaba junto a otro grupo de aficionados al regidor, apuntaba a un posible golpe de calor como causa del desmayo.

Hasta allí se han desplazado sanitarios del Centro de Salud de Navaredonda de Gredos, un soporte vital y una unidad medicalizada, que, pese a los intentos por reanimarle, ha fallecido finalmente.

