Fallece el conductor de un turismo tras chocar contra una furgoneta en la CL-605 en Fuentesaúco

Un hombre de unos 60 años falleció a última hora de la tarde de este martes tras sufrir un accidente de tráfico consistente en el choque del turismo que conducía con una furgoneta en el kilómetro 131 de la carretera CL-605, en la rotonda de acceso a la localidad zamorana de Fuentesaúco.

El accidente tuvo lugar a las 20.18 horas y la llamada de alerta informaba de que en el turismo viajaban dos personas, una mujer y un varón de 60 años, este último inconsciente, y además que ambas personas estaban atrapadas en el vehículo.

También se informó de un tercer herido, el conductor de la furgoneta, que es un varón de 50 años y que se encontraba consciente pero contusionado.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Guareña.

En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del conductor del turismo. Además, atendió a las otras dos personas heridas para valorar su posible traslado a un centro hospitalario.