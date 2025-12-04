Fallece el escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte

El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte ha fallecido este jueves a los 93 años.

A lo largo de su carrera, José Luis Alonso Coomonte mantuvo su taller en San Marcial, un pequeño pueblo de Zamora, desde donde continuó trabajando con pasión hasta sus últimos años, destacando su dominio del hierro forjado y el cristal.

En marzo de 2021, recibió el Premio de las Artes de Castilla y León 2020, reconocimiento que subrayó su trayectoria, su contribución a la escultura española y su papel como embajador de la cultura zamorana.

EL presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido el mensaje del Ayuntamiento de Benavente, manifestando su pesar por el fallecimiento del escultor. En el mensaje Mañueco escribe: "Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Alonso Coomonte, #PremioCyL de las Artes 2020. Uno de los mejores de los nuestros, creador único".