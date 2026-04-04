Fallece un hombre de 60 años en el incendio de una vivienda en Tudela de Duero y la Guardia Civil no descarta "ninguna hipótesis"

Fallece un hombre de unos 60 años en el incendio de una vivienda en Tudela de Duero (Valladolid)

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha confirmado que un varón de 60 años ha fallecido en el incendio de una vivienda unifamiliar situada el número 17 de la calle 29 de diciembre en Tudela de Duero (Valladolid).

El incendio tuvo lugar alrededor de las 21:40 horas de este viernes 3 de abril, cuando algunos vecinos alertaron de la presencia de las llamas. En ese momento, aún se desconocía que hubiera personas heridas, aunque se tenía la sospecha de que el inquilino pudiera encontrarse dentro del domicilio.

Emergencias trasladó el aviso de incendio tanto a la Guardia Civil de Valladolid, como a la Policía Local de Tudela de Duero y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, así como sanitarios de Sacyl se personaron en el lugar con una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Tudela de Duero. A la operación se sumó también la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Una vez terminaron las labores de extinción del fuego, los organismos de emergencias presentes en el lugar de los hechos localizaron a una persona fallecida dentro de la vivienda y confirmaron que se trataba de un varón de unos 60 años.

Tal y como recoge la agencia Ical, la Guardia Civil mantiene “abiertas todas las líneas de investigación” y no descarta aún “ninguna hipótesis“ a la hora de esclarecer lo sucedido con respecto al incendio. En especial porque dos semanas antes de lo ocurrido, un vehículo estacionado frente a esa misma vivienda resultó carbonizado.