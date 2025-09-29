Fallece un hombre tras volcar con un tractor en Navalacruz

Un hombre de unos 45 años ha fallecido este mediodía en el área recreativa de la Dehesa, en la localidad abulense de Navalacruz, tras el vuelco del tractor pequeño que conducía.

El suceso se ha producido alrededor de las 12:21 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando del accidente. Según informaron los alertantes, el hombre había quedado atrapado bajo el vehículo tras el vuelco.

La sala de operaciones del 1-1-2 activó de inmediato el protocolo de emergencia, dando aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó al equipo médico del centro de salud de Burgohondo.

A su llegada al lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor, único ocupante del tractor.