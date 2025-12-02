Fallece José Luis Cienfuegos, director de la SEMINCI

El cine de Valladolid y de España está de luto tras conocer la muerte del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, de manera repentina, según han informado desde Europapress.

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido el organismo que ha dado a conocer la muerte a través de la redes sociales: “En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine”.

Además de jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes de la Fundación Príncipe de Asturias de 2013 a 2017, también llegó a dirigir el prestigioso Festival de Cine de Gijón llegando a homenajear en el mismo y en el de Sevilla, este último en el Comité Organizador, a estrellas de la talla de Olivier Assayas, Tsai Ming-liang, Aki Kaurismäki, Abbas Kiarostami, Paul Schrader, Víctor Erice, Todd Haynes, Hal Hartley, Todd Solondz o Larry Clark.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se ha sumado a las condolencias: "Es una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci, referente internacional del cine". Puente, por su parte, ha declarado que "apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha dedicado unas palabras al director: “Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos”.

Por otro lado, los Premios Feroz también se han sumado a las despedidas a través de las redes sociales: “Nuestro pésame para sus familiares, amigos y colegas. Descanse en paz”.

Como no podía ser de otra forma, el Ministerio de Cultura también ha dedicado unas palabras al gijonés: "Con su adiós, nos deja un legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles. Descanse en paz". La Consejería de Cultura, por su parte, ha expresado que "llegó con ideas nuevas, emprendedoras y entusiastas".