Fallece un joven de 20 años atropellado por un tractor en una finca de Muriel de Zapardiel

Un joven de aproximadamente 20 años ha fallecido en la mañana de este viernes tras ser atropellado por un tractor en una finca situada en el municipio vallisoletano de Muriel de Zapardiel, según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y recogió la agencia Ical.

El trágico suceso se produjo poco después de las 11:00 horas, momento en el que una llamada alertó al 1-1-2 de que se había encontrado a un varón aparentemente atropellado por un vehículo agrícola en una propiedad rural de la zona.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, incluidos profesionales del centro de salud más cercano. A su llegada, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.