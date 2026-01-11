Fallece un joven de 25 años tras estrellarse contra un árbol en Puebla de Lillo

Un joven de 25 años ha fallecido en las carreteras castellano leonesas durante este domingo, 11 de enero, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía y acabó estrellándose contra un vehículo.

El incidente se ha registrado a las 09:00 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 29, de la LE-331, lo que provocó que tras estrellarse no pudiera salir del propio turismo.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico, además de los bomberos del Parque de Cistierna de la Diputación de León y una ambulancia de soporte vital básico del centro de salud de Boñar.