Fallece un motorista de 46 años tras un trágico accidente de tráfico en Cebreros (Ávila)

Un hombre de 46 años ha perdido la vida este mediodía tras sufrir un accidente con su motocicleta en la carretera AV-502, a su paso por el término municipal de Cebreros, en la provincia de Ávila. El siniestro se produjo minutos antes de las 12:45 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León comenzó a recibir varias llamadas alertando de la presencia de un motorista tendido e inconsciente en la cuneta, a la altura del kilómetro 22 de la citada vía.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias que incluyó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl. Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil, personal médico del Punto de Atención Continuada de Cebreros y una ambulancia de soporte vital básico. Ante la cercanía con la comunidad vecina, también se solicitó la colaboración de Emergencias de la Comunidad de Madrid para tratar de salvar la vida del accidentado.

Sin embargo, a pesar de la rápida movilización de los recursos sanitarios, los facultativos personados en el punto del accidente no pudieron hacer nada por el motorista. Una vez en el lugar, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del varón de 46 años, lo que motivó la anulación de parte de los medios que se encontraban en camino. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron que la motocicleta se saliera de la calzada en este punto de la red vial abulense.