Fallece un motorista de 62 años tras colisionar con un camión en Traspinedo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 336, en torno a las 9:30 horas de este jueves

Un hombre de 62 años ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la N-122, a la altura del kilómetro 336, en el término municipal de Traspinedo. El siniestro se produjo en torno a las 9:30 horas, cuando la motocicleta que conducía colisionó contra un camión, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso fue dado por un testigo que alertó de que el motorista se encontraba inconsciente tras el impacto. Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizaron una UVI móvil y un equipo médico desde Tudela de Duero.

A la llegada de los servicios de emergencia, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista en el lugar del accidente.

