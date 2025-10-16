Fallece un motorista de 62 años tras colisionar con un camión en Traspinedo

Un hombre de 62 años ha perdido la vida en la mañana de este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la N-122, a la altura del kilómetro 336, en el término municipal de Traspinedo. El siniestro se produjo en torno a las 9:30 horas, cuando la motocicleta que conducía colisionó contra un camión, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso fue dado por un testigo que alertó de que el motorista se encontraba inconsciente tras el impacto. Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizaron una UVI móvil y un equipo médico desde Tudela de Duero.

A la llegada de los servicios de emergencia, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista en el lugar del accidente.