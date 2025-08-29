Fallece un motorista tras sufrir un accidente a las afueras de Zamora capital

Dos heridos en una colisión producida en la rotonda elevada de la CL-605

Un aparatoso accidente ha tenido lugar a las 12:10 horas de este viernes en el kilómetro 169 de la CL-605, en Zamora capital, donde se han visto implicados dos motocicletas y una ambulancia.

Según la información recibida, uno de los motoristas se encuentra inconsciente, lo que ha obligado a movilizar de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.

En el lugar del suceso se ha confirmado el fallecimiento del motorista del que en un primer momento se dijo que se encontraba inconsciente.

El siniestro se ha producido en la rotonda situada tras la gasolinera Moraoil, un punto neurálgico de acceso a la ciudad. Como consecuencia, la carretera se encuentra cerrada al tráfico, lo que está generando retenciones y desvíos en la zona.