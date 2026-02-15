Fallece una mujer de 38 años tras un grave accidente de tráfico en Zamora

Una mujer de 38 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un grave accidente en Tagarabuena, dentro del término municipal de Toro, en Zamora. Tal y como ha adelantado ZAMORA24HORAS.COM, la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León fue alertada alrededor de las 4:48 horas de este domingo 15 de febrero, indicando un siniestro ocurrido junto a la Iglesia.

En principio, se les comunicó que había tres heridos, dos de ellos inconscientes. Se trasladó el aviso a la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que se desplazaron al lugar de los hechos.

Allí, los sanitarios confirmaron la muerte de una mujer de 38 años. Los heridos, dos varones de 19 y 20 años, han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Zamora y se desconoce su situación.