Fallece una mujer de 85 años tras ser atropellada en Toro

Una mujer de 85 años ha fallecido este miércoles tras ser atropellada en la localidad zamorana de Toro. El accidente se produjo sobre las 16:51 horas, en la ronda Corredera, a la altura del número 37, justo frente al cuartel de la Guardia Civil.

Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varios testigos alertaron del atropello, lo que activó un amplio operativo de asistencia y seguridad. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Zamora, Policía Nacional, Policía Local de Toro, así como efectivos de Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico con personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Toro, además de una UVI móvil. La mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital de Zamora, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.