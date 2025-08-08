Fallece una mujer tras un accidente con varios vehículos implicados en la N-122 de Zamora

Pasadas las 19:30 horas de este viernes 8 de agosto se ha producido un trágico accidente en una de las carreteras de Zamora que se ha cobrado una víctima mortal con varios heridos.

Varias llamadas en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 informaban de una colisión múltiple en el kilómetro 471 de la N-122, en Zamora, sentido Portugal, donde, se habían visto implicados un camión, una furgoneta y dos turismos y varias personas que resultaron heridas graves y se encontraban atrapados en el interior de los vehículos. Se trasladaron por ello a Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que se anuló posterirormente.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer y atendió a otras tres personas, dos varones y una mujer, que han sido trasladados posteriormente en ambulancias soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.