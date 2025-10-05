Fallece una mujer en un incendio en Palencia

Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas por inhalación de humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda situada en el número 62 de la calle San Antonio, en la capital palentina.

El suceso se produjo pasadas las 00:20 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió una llamada de alerta que advertía del fuego en el inmueble, aunque sin concretar la presencia de personas afectadas. De inmediato se activó un dispositivo en el que intervinieron Bomberos de Palencia, agentes de la Policía Local y Nacional, así como personal de Emergencias Sanitarias.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Una vez en el interior de la vivienda, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer. Además, el equipo sanitario atendió a dos personas más que habían resultado intoxicadas por el humo, quienes fueron trasladadas al Hospital Río Carrión de Palencia para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las causas del incendio, mientras que los vecinos de la zona permanecieron expectantes durante la intervención, que se prolongó hasta asegurar la vivienda y controlar los daños ocasionados.