Fallece una mujer en Mayalde tras ser arrollada por un turismo

Guardia Civil y una ambulancia en Zamora. No se corresponde con el suceso del que habla la noticia

Una mujer de 76 ha muerto tras ser arrollada por un turismo en la localidad zamorana de Mayalde, en la comarca de Sayago. Un incidente que ha ocurrido sobre las 6:00 horas de la tarde de este lunes, 2 de marzo.

El trágico accidente ha ocurrido en la calle Corrales de la localidad cercana a la frontera con Salamanca, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Emergencias Sanitarias que han trasladado una UVI móvil del lugar, así como un equipo médico de Corrales del Vino.

Según han indicado desde ZAMORA24HORAS, en el lugar de los hechos los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por la mujer, certificando finalmente el fallecimiento en el lugar de los hechos. Asimismo, de momento se desconocen más datos sobre cómo se ha podido llegar a producir el atropello mortal.