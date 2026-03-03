Fallece una mujer y otras tres personas resultan heridas en el derrumbe de un edificio en Valladolid

Tres personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid)

En la tarde de este martes, el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos se ha saldado con una persona fallecida.

El suceso ha tenido lugar a las 18:57 horas, momento en el que se ha alertado al 112 de Castilla y León de la caída de un edificio de dos plantas en el que se estaban acometiendo obras.

Los informantes aseguraban, además, que había tres personas atrapadas entre los escombros, dos mujeres de 60 y 30 años y dos hombres, que han logrado salir por su propio pie.

Así pues, el 112 ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Asimismo, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se ha movilizado la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil.

Finalmente, una de las mujeres ha sido rescatada sin vida, mientras que el hombre ha resultado herido.

Los servicios de emergencias continúan trabajando en el lugar para rescatar a la tercera víctima, que se encuentra consciente.