Fallece un operario al caer de una torre de alta tensión en Cebreros

Un varón de unos 40 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una caída desde una torre eléctrica de aproximadamente 25 metros de altura mientras trabajaba en la subestación eléctrica de Cebreros (Ávila), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

La sala de operaciones del centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del accidente laboral, ocurrido en una zona de difícil acceso. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado.

Asimismo, el 1-1-2 dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias para facilitar la intervención de los servicios de rescate debido a las complicaciones de acceso al lugar del suceso.

Una vez en la zona, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del trabajador.