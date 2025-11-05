Fallece un trabajador de 40 años al caer desde unos 8 metros en una nave

Un trabajador de 40 años ha perdido la vida este miércoles tras caer desde un tejado de una nave industrial, a unos ocho metros de altura, en la localidad segoviana de Valverde del Majano, según han informado fuentes del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2. A las 10.13 horas una llamada al Servicio de Emergencias ha alertado de la caída de un trabajador desde un tejado a una altura de unos 8 metros, a la altura del número 25 de la calle Roble de la localidad segoviana.

Según las indicaciones del alertante, la víctima se encuentra inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil (COS) de Segovia y de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y un equipo médico de la zona.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del trabajador, un varón de unos 40 años.