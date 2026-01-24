Un fallecido y una herida en el incendio de una vivienda en Santovenia (Valladolid)

Un hombre de 76 años falleció y una mujer de 75 resultó herida por la inhalación de humo durante un incendio ocurrido hoy en una vivienda de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por lo que el personal sanitario desplazado hasta el lugar confirmó la muerte del varón y trasladó a la herida en una UVI móvil a un hospital de la capital.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió minutos antes de las 11 horas una llamada que informaba de un incendio en una vivienda situada en el número 7 de la calle Caseta, en Santovenia, donde, había mucho humo y dos personas estaban afectadas.

La sala del 1-1-2 informó del incidente a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 75 años y atiende a una mujer de 76 años que fue trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Al parecer, el incendio se produjo por una mala combustión de la caldera de gasóleo que estaba en la vivienda.