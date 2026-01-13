Un fallo en el preparado de un tratamiento causa la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos

Un fallo en el preparado de un tratamiento provoca la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos. Según adelanta El Mundo, este error también ha afectado a otros tres pacientes que se encuentran ingresados en la UCI.

Estos hechos tuvieron lugar durante las fiestas navideñas y ahora desde el hospital se mantiene abierta una investigación intena para esclarecer lo ocurrido, revisando los protocolos de actuación para minimizar las posibilidades de que ocurra otro error humano de este tipo.

Desde el hospital han manifestado que este error fue en el preparado de una dosis de un medicamento concreto para un número concreto de pacientes, por lo que no existiría riesgo para otros hospitalizados. Además, Sacyl ha asumido el error como propio, explicando que han sido transparentes desde el primer momento con las familias de los pacientes, poniendo a su disposición los recursos del centro y sus servicios jurídicos.