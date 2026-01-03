La fase de alerta por nevadas en Valladolid puede afectar a red de carreteras

El Subdelegado del Gobierno en Valladolid ha establecido la activación de la fase de Alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas. Y avisan que este contexto puede afectar a la red de carreteras.

La alerta tiene su comienzo a las 12:00 horas de este sábado 3 de enero y se espera que permanezca activa, al menos, hasta las 00:00 horas del domingo 4 de enero. Se contempla la posibilidad de acumulación de dos centímetros de nieve.