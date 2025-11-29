Feijóo advierte de que el "bloqueo" es la única alternativa a un Gobierno del PP en Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Castilla y León encara las elecciones autonómicas del próximo año con "muchas papeletas" pero con "solo dos opciones": "Un Gobierno estable de los 'populares' o el bloqueo de la Comunidad".

"No hay más, es algo que se ha vivido en Castilla y León en los últimos años", ha aseverado el líder 'popular' en el marco de su intervención en un acto de partido celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha destacado que las opciones para la Comunidad son los gobiernos "estables y sólidos" como los de Juan Vicente Herrera o el "bloqueo".

Precisamente, Feijóo ha hecho énfasis en que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido capaz de "navegar en las aguas más turbulentas de la política autonómica en Castilla y León prácticamente en su historia".

"Ha sido capaz de llegar a puerto a pesar de todas las dificultades y palos en las ruedas que le han puesto en los últimos años", ha expresado el presidente del PP.

En este sentido, se ha referido al proyecto de Presupuestos para 2026 que se presentó en las Cortes y no obtuvo el respaldo de los grupos de la oposición, unas cuentas que "crecían un ocho por ciento con un incremento de la inversión real de un 20 por ciento" y que registra los "menores impuestos en la historia de la Comunidad".

"Estos presupuestos deberían de ser apoyados. Y sin embargo, hemos visto que están bloqueados", ha lamentado el líder 'popular', para después asegurar que ha acudido a Burgos con la "lección aprendida". "Hay de aquel que no se comprometa en el tren de Burgos-Aranda-Madrid. Allá él. No se lo recomiendo", ha ironizado, motivo por el que ha instado al "desbloqueo, porque ese tren se quiere para que las empresas sean competitivas.

Esto, ha ahondado, "no es una decisión localista o un proyecto provincial, es la vertebración de un país". "Por eso nos comprometemos con Castilla y León, porque es una Comunidad que ha estado comprometida siempre con España", ha apostillado.