Fomento al emprendimiento: subvenciones de la Junta para la creación de empresas y la innovación tecnológica en los centros del español

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución de la convocatoria de subvenciones para el año 2025. Estas ayudas están destinadas a financiar la creación de nuevas empresas y la innovación tecnológica dentro del sector de la enseñanza del español para extranjeros.

El objetivo principal de esta línea de apoyo es doble: por un lado, fomentar el nacimiento de centros dedicados a la enseñanza del español en la Comunidad, y por otro, impulsar medidas de innovación que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios ya existentes.

A esta convocatoria concurrieron 14 proyectos, de los cuales 12 resultaron beneficiarios de la financiación. Los destinatarios de estas subvenciones son emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean titulares de centros privados de enseñanza de español para extranjeros con centro de trabajo en Castilla y León.

Con esta medida, la Junta refuerza su compromiso con un sector estratégico que atrae a miles de estudiantes internacionales, contribuyendo al desarrollo económico y a la difusión de la lengua y la cultura de la Comunidad.

