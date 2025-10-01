Fomento al emprendimiento: subvenciones de la Junta para la creación de empresas y la innovación tecnológica en los centros del español

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución de la convocatoria de subvenciones para el año 2025. Estas ayudas están destinadas a financiar la creación de nuevas empresas y la innovación tecnológica dentro del sector de la enseñanza del español para extranjeros.

El objetivo principal de esta línea de apoyo es doble: por un lado, fomentar el nacimiento de centros dedicados a la enseñanza del español en la Comunidad, y por otro, impulsar medidas de innovación que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios ya existentes.

A esta convocatoria concurrieron 14 proyectos, de los cuales 12 resultaron beneficiarios de la financiación. Los destinatarios de estas subvenciones son emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean titulares de centros privados de enseñanza de español para extranjeros con centro de trabajo en Castilla y León.

Con esta medida, la Junta refuerza su compromiso con un sector estratégico que atrae a miles de estudiantes internacionales, contribuyendo al desarrollo económico y a la difusión de la lengua y la cultura de la Comunidad.