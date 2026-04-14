Francisco Vázquez asume la Presidencia de las Cortes

Este martes, a partir de las 11:30 horas, las Cortes de Castilla y León iniciarán su duodécima legislatura con la elección de Francisco Vázquez como nuevo presidente de la Cámara. El procurador segoviano se convertirá en la décima persona en ocupar este cargo, gracias al pacto político alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la sesión de constitución. Con este nombramiento, el PP recupera la segunda autoridad de la Comunidad, una posición que durante los últimos siete años había recaído en representantes de Ciudadanos y Vox.

Vázquez recibirá el testigo de Carlos Pollán tras una extensa trayectoria en la política autonómica. El segoviano cuenta con 16 años de experiencia como procurador y ha desempeñado el cargo de vicepresidente primero de las Cortes durante los últimos siete años. Su llegada a la presidencia supone un hito para su provincia, al ser el segundo segoviano en liderar el legislativo, y lo sitúa al frente de un hemiciclo de 82 procuradores donde conviven seis fuerzas políticas, PP, PSOE, Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila, y donde ninguna formación ostenta la mayoría absoluta.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y abogado, es también funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Administración Autonómica. Su currículum político incluye etapas como portavoz del Grupo Popular, senador por Segovia entre 2004 y 2011, y presidente de la Diputación de Segovia durante ocho años. En el ámbito orgánico, su peso es fundamental dentro de su partido, habiendo liderado el PP de Segovia durante 17 años antes de convertirse en el secretario autonómico y "número dos" de Alfonso Fernández Mañueco.