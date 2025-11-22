Francisco Vázquez (PPCyL): "PSOE y VOX Castilla y León se han empeñado en convertir el debate público en un espectáculo"

El Secretario Autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha criticado duramente a PSOE y VOX, a quienes acusa de formar una “coalición del ruido” cuya única finalidad es generar confrontación en la política autonómica. Vázquez confrontó la “tensión permanente” impulsada por estos dos partidos con la “gestión y el servicio a los ciudadanos” que, según él, ofrece el Partido Popular.

El número dos del PP Autonómico ha hecho estas declaraciones este sábado, coincidiendo con la visita de diversos líderes de ambos partidos a la Comunidad, y advirtió que su paso por la región estará “carente de proyectos o planteamientos de futuro”.

“Esos dirigentes, que integran la coalición del ruido, desembarcan en la ciudad del Tormes para hacer exactamente lo que les une: generar confrontación”, sostuvo Vázquez, y añadió: “No esperen propuestas. No esperen soluciones. Una vez más, solo escucharemos críticas, discursos inflamados y, una vez más, ruido. Mucho ruido”.

Una alianza improbable, pero reveladora

Vázquez calificó la situación como una “alianza tan improbable como reveladora”, señalando que PSOE y VOX, a pesar de situarse en extremos opuestos, “coinciden en lo fundamental: Convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo”.

El dirigente del PPCyL aseguró que su partido defiende “otra manera de hacer política”, centrada en los resultados: “Ellos quieren hacernos creer que esta tensión permanente es inevitable. Que la política del chillido es la única posible. Pero no es verdad”.

Gestión y servicio frente al ruido

Vázquez concluyó su intervención poniendo en valor la labor del Partido Popular: “Nosotros preferimos las nueces al ruido. Preferimos los frutos”. Afirmó que el PP trabaja para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España, centrándose en “lo que importa a la gente”: crear empleo y riqueza, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar unos servicios públicos que son "orgullo de esta tierra”.

“Nosotros ofrecemos gestión. Ellos, ofrecen ruido”, concluyó el Secretario Autonómico del PPCyL.