Francisco Vázquez propone a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a presidir la Junta

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha propuesto oficialmente a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

La decisión se ha anunciado tras la ronda de consultas mantenida con los representantes de los partidos con presencia en las Cortes autonómicas, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara.

Durante las reuniones, Vázquez mantuvo encuentros con los portavoces de Soria ¡Ya!, Por Ávila, UPL, VOX, PSOE y PP para conocer la posición de cada formación antes de formalizar la propuesta.

Tras concluir las consultas parlamentarias, el presidente de las Cortes ordenó la publicación oficial de la candidatura de Mañueco en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, dando así inicio al proceso de investidura.