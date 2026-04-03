Fuentesaúco se rinde al luto del Santo Entierro tras dos años de espera

El pasado año 2025, Fuentesaúco no pudo vivir la procesión del Santo Entierro debido a condiciones meteorológicas adversas que propiciaron su suspensión. Este Viernes Santo, la localidad pudo emocionarse de nuevo viendo una de sus procesionesm ás emblemáticas cruzar el umbral de la puerta de la Iglesia de San Juan Bautista.

Continuaba así la Semana Santa de Fuentesaúco, celebrando ya su tercer año desde su declaración de Interés Turístico Regional allá por noviembre de 2023. Tras la celebración de la misa, en torno a las 18:00 la imagen abandonaba el templo de San Juan Bautista para recorrer las vías de la localidad saucana, llevando el fervor y la pasión a cada rincón de un pueblo que sigue viviendo su Semana Santa con una devoción que trasciende de generaciones.