Una fuga de gas en la Escuela Nacional de Policía de Ávila moviliza a los Bomberos

Los servicios de emergencia de Ávila han recibido en el mediodía de este miércole un aviso por una fuga de gas registrada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía (ENP), ubicada en la capital abulense.

El incidente se ha notificado a las 11:37 horas y, según las primeras informaciones, se ha originado debido a la perforación de una tubería de gas dentro del recinto.

A pesar de la alerta, las autoridades confirman que no se han producido heridos y que no ha sido necesario realizar ningún desalojo preventivo de las instalaciones.

En el lugar de los hechos han intervenido efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía y personal técnico de la empresa encargada del suministro de gas, quienes están trabajando para sellar la perforación y restablecer la normalidad.

La rápida actuación de los equipos de emergencia ha evitado consecuencias mayores.