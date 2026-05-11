El gasto sanitario privado está por debajo de la media nacional en Castilla y León

Castilla y León se posiciona como una de las comunidades autónomas con menor gasto sanitario privado por habitante de toda España, según los datos extraídos del último 'Observatorio del sector sanitario privado', elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y recogido por la agencia Ical. Con una inversión media de 569 euros por persona, la Comunidad se sitúa significativamente por debajo de la media nacional (738 euros). De esta cantidad, la mayor parte corresponde al gasto de bolsillo que las familias destinan a farmacia, servicios dentales y consultas médicas, mientras que solo una pequeña fracción se dedica al aseguramiento privado per cápita.

En la comparativa territorial, la Comunidad es la tercera autonomía con menor gasto privado, solo por delante de Murcia y Canarias. Además, contrasta con los datos de regiones como Madrid, Cataluña o Aragón, donde el desembolso por habitante supera con creces los 800 euros.

En cuanto a la implantación de seguros de salud, Castilla y León presenta una penetración del 23 por ciento, una cifra que, aunque inferior a la media del país, se mantiene por encima de otros territorios como Navarra, Cantabria o Castilla-La Mancha, lo que muestra también un uso más moderado de la sanidad privada.

Gasto sanitario privado 2025 | Ical

A pesar de este menor gasto por habitante, la infraestructura del sector privado mantiene un peso considerable en la oferta asistencial. Actualmente, Castilla y León cuenta con 21 hospitales privados que gestionan un total de 2.096 camas, lo que representa el 22 por ciento de la capacidad hospitalaria total de la Comunidad. Y más de la mitad de sus centros hospitalarios son de titularidad privada, una proporción alineada con la media nacional. En el plano tecnológico, el sector privado aporta 62 equipos de alta tecnología, es decir, el 28 por ciento de los recursos avanzados de diagnóstico y tratamiento disponibles en la Comunidad.

Eso sí, Castilla y León destaca en el ámbito sociosanitario, donde se consolida como uno de los referentes nacionales en recursos para la tercera edad. La Comunidad dispone de 479 residencias privadas, con más de 35.000 plazas, lo que la convierte en la tercera autonomía con mayor capacidad, solo superada por Cataluña y Madrid. Con una ratio de cobertura de 6,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, supera la media nacional de 4,2 plazas.

A nivel estatal, el informe resalta el papel estratégico de la sanidad privada, que ya supone el 26 por ciento del gasto sanitario total en España y da cobertura a cerca de 13 millones de personas. Asimismo, el sector realiza el 42 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, un tercio de las urgencias del país y lidera la investigación médica, con más de la mitad de los ensayos clínicos.