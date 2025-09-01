El Gobierno aprueba un plan para condonar a las comunidades: Castilla y León se beneficiará de más de 3 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobará este martes un proyecto de ley para condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común. Se trata de un paso sin precedentes que busca aliviar la carga financiera de las regiones y que, en el caso de Castilla y León, se traducirá en un alivio de 3.643 millones de euros.

Así lo anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo la medida como un "esfuerzo sin precedentes" por parte del Estado. La iniciativa, que forma parte de un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha generado una fuerte oposición por parte del Partido Popular, que lo considera un trato de favor a Cataluña y apuesta por una reforma integral del sistema de financiación.

La propuesta de condonación, presentada en febrero, ha superado ya varias etapas. Aunque los consejeros del PP abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró en febrero, el visto bueno se obtuvo con el apoyo de las comunidades que permanecieron en la reunión. Posteriormente, el anteproyecto de ley se sometió a una consulta pública para recoger comentarios antes de su aprobación final en el Consejo de Ministros.

La condonación, que se regirá por el principio de voluntariedad, buscará "aliviar el sobreendeudamiento de las autonomías" y, de paso, "reducir los gastos por intereses". La medida beneficiará a todas las comunidades de régimen común, y según la ministra Montero, no supondrá un "agravio territorial".

Para calcular la quita, Hacienda ha analizado el sobreendeudamiento acumulado entre 2009 y 2023. La condonación media se sitúa en un 19% de la deuda total de las comunidades a finales de 2023.

La comunidad más beneficiada será Andalucía, con 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones. Otras regiones como la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones) también verán un alivio significativo de su deuda. Para Castilla y León, la cifra se situará en 3.643 millones.

La aprobación de este proyecto de ley es solo el primer paso. Para que la condonación sea una realidad, el texto deberá ser tramitado como ley orgánica en el Congreso, donde necesitará una mayoría absoluta para salir adelante. A pesar del rechazo inicial del PP, Montero se ha mostrado convencida de que, por su propio beneficio, los populares acabarán adhiriéndose a la medida.