El CECOPI autonómico se disuelve tras la mejora de los incendios en Castilla y León con ninguno de ellos en IGR2

El Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPI-A) de Castilla y León ha sido disuelto, poniendo fin a su actividad tras la mejoría de la situación de los incendios forestales en la Comunidad. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que ha participado de forma continua en este órgano desde su creación el pasado 10 de agosto, ha querido destacar el fin de las labores de coordinación a gran escala.

En un comunicado, Sen ha expresado su agradecimiento a todo el personal que ha participado en las tareas de extinción, con un reconocimiento especial a los efectivos de la Administración General del Estado. Ha mencionado a las BRIF del MITECO, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el personal de la AEMET y la DGT, así como a las Unidades de Protección Civil. El delegado también ha tenido palabras de agradecimiento para los medios aéreos y terrestres enviados por otros países de la Unión Europea. Después de 22 días de arduas labores, no hay ningún incendio declarado IGR2 en la Comunidad.

Un recuerdo para las víctimas y un llamamiento a la prudencia

Nicanor Sen ha recordado a las personas fallecidas que perdieron la vida en las labores de extinción, trasladando sus condolencias a sus familias y compañeros. Igualmente, ha deseado una pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.

A pesar de la disolución del CECOPI-A, el delegado ha asegurado que la Delegación del Gobierno seguirá vigilando de cerca la definitiva extinción de los incendios que aún permanecen activos o controlados. Ha hecho un llamamiento a la cautela y a la colaboración ciudadana para evitar nuevos focos.