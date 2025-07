Otra gran estrella internacional para las fiestas de Valladolid

La Plaza Mayor de Valladolid completa su cartel de conciertos para el 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con el artista internacional, James Blunt, que actuará el 10 de septiembre en un espectáculo que cautivará a todos los asistentes gracias a sus letras conmovedoras y sinceras, y su sonido pop-rock, según anunció el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El británico James Blunt hará parada en Valladolid como parte de la gira del vigésimo aniversario de ‘Back to Bedlam’; su álbum debut con el que el artista vendió más de once millones de copias en todo el mundo y con el que fue nominado en cinco categorías de los Premios Grammy. Un disco que se convirtió en un fenómeno, catapultando a James Blunt a la fama internacional con temas icónicos como ‘You’re Beautiful’ y ‘Goodbye My Lover’.

Tras su éxito inicial, James continuó produciendo música que resonaba con su audiencia. Sus siguientes álbumes incluyeron ‘All the Lost Souls’ (2007), ‘Some Kind of Trouble’ (2010), y ‘Moon Landing’ (2013). Cada lanzamiento mostró una evolución en su estilo y letras, aunque siempre mantuvo la esencia emotiva y personal que lo caracteriza. En 2023, James Blunt lanzó su séptimo álbum de estudio, ‘Who We Used To Be’ y, además, ese mismo año, el artista debutó como escritor con su primer libro ‘Loosely based on a made up story’.

James Blunt es conocido no solo por su música, sino también por su carisma y sentido del humor; es activo en redes sociales, donde frecuentemente comparte anécdotas y comentarios irónicos que conquistan a sus seguidores.

A través de los conciertos que se celebrarán en la Plaza Mayor del 5 al 13 de septiembre, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad ha demostrado un año más, su apuesta por acoger propuestas de primer nivel que permiten la promoción de la ciudad de Valladolid y la afianzan como un destino de grandes eventos musicales.