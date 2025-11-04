La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver de un varón en León con los genitales desmembrados

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un varón de 63 años con los genitales desmembrados. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a un suceso autolítico, según informa Europa Press.

La víctima tenía los genitales desmembrados, si bien fuentes de la investigación apuntan a una posible automutilación, aunque según el Diario de León podría ser una venganza para la que se habría utilizado una podadora eléctrica.