La Guardia Civil investiga a dos furtivos interceptados con 100 kilos de cuernos de ciervo y gamo robados en Zamora

Los cuernos de ciervo y gamo incautados por la Guardia Civil a dos personas en las comarcas de Sayago y Benavente (Zamora)

La Guardia Civil de Zamora está investigando a dos furtivos que han sido interceptados en tierras zamoranas con 100 kilos de cuernos y gamo robados en el término municipal de Sayago y Benavente.

Según informaciones de la Agencia Europa Press, las dos personas fueron sorprendidas por el Seprona al llevar los cuernos escondidos en el interior del vehículo en el que viajaban.

El Seprona procedió a la inmovilización y aprehensión de los efectos, que se pusieron a disposición judicial y administrativa al constituir hechos tipificados en el código penal y en la Ley de Caza de Castilla y León.

La cantidad de astas de ciervo y gamo intervenidas pudo haber repercutido en los autores de los hechos un beneficio económico "muy importante", según apuntan desde el Instituto Armado.

Durante los meses de primavera, debido a la caída anual de las cornamentas de macho de ciervo y gamo, el Seprona intensifica la vigilancia en terrenos donde puedan ser recolectadas sin la autorización de sus propietarios. Fue gracias a uno de estos controles de vigilancia cuando estas dos personas fueron identificadas tras adentrarse en fincas privadas sin contar con autorización y teniendo que saltar la valla de cerramiento.

Recoger la cuerna de estos animales son unos hechos que se encuentran tipificados con sanciones administrativas de hasta 2.000 euros y la retirada de licencia de caza e inhabilitación en caso de tratarse de cazadores, además del posible ilícito penal de robo o hurto al individuo que encuentre sin autorización de su titular.